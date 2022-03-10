Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал обвинения, поступающие в адрес Москвы в том, что российские военные разбомбили лечебное учреждение в Мариуполе. Его слова 10 марта приводит агентство РИА Новости

Коронавирус в украинских биолабораториях, Лавров и Кулеба, наёмники на границе Белоруссии. Хроника событий на Украине на 13:00 10 марта © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский, потребовавший от НАТО закрыть небо над Украиной.

Лавров пояснил, что эти слова не соответствуют действительности, а преподнесенная таким образом новость не что иное как спланированный фейк.

«Про родильный дом — не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу "зверств", которые чинят ВС РФ. 7 марта, 3 дня назад, на заседании СБ ООН были предъявлены факты нашей делегацией, что этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов", откуда выгнали всех рожениц. Это была база батальона "Азов", эти данные были предъявлены три дня назад», — заключил Лавров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.