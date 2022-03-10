Он выразил надежду, что возможность встречи Путина и Зеленского появится, это проработают по белорусскому треку.
В разговоре с Кулебой министр также подчеркнул, что Россия всегда готова к переговорам на высшем уровне, если они будут иметь добавленную стоимость.
Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам, что Киев не раз просил Москву о прямых переговорах Путина с Зеленским. Он добавил, что процесс организации таких переговоров находится на этапе обсуждения главами министерств иностранных дел России и Украины.