Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге после встречи с главой МИД Украины Дмитрем Кулебой

Лавров: переговорам с Украиной в Белоруссии нет альтернативы © REUTERS, Turkish Foreign Ministry/Handout

В разговоре с Кулебой министр также подчеркнул, что Россия всегда готова к переговорам на высшем уровне, если они будут иметь добавленную стоимость.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам, что Киев не раз просил Москву о прямых переговорах Путина с Зеленским. Он добавил, что процесс организации таких переговоров находится на этапе обсуждения главами министерств иностранных дел России и Украины.