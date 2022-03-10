На переговорах в Турции российская и украинская стороны обсуждали гуманитарные вопросы, а переговорам в Белоруссии нет альтернативы. Об этом заявил 10 марта на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Мы подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе. Мы согласились с предложением коллег, исходя из того, что выступаем за любые контакты. Сегодняшняя беседа подтвердила, что трек переговоров на белорусской территории — безальтернативный», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Тяжело, но мы продолжаем. Чем завершился третий раунд переговоров России и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее встретитлись в рамках дипломатического форума в Анталье.

По словам Чавушоглу, провести переговоры предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

С этой инициативой он выступил во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.