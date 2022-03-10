«Мы подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе. Мы согласились с предложением коллег, исходя из того, что выступаем за любые контакты. Сегодняшняя беседа подтвердила, что трек переговоров на белорусской территории — безальтернативный», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее встретитлись в рамках дипломатического форума в Анталье.
По словам Чавушоглу, провести переговоры предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
С этой инициативой он выступил во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.