«Мы подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе. Мы согласились с предложением коллег, исходя из того, что выступаем за любые контакты. Сегодняшняя беседа подтвердила, что трек переговоров на белорусской территории — безальтернативный», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Тяжело, но мы продолжаем. Чем завершился третий раунд переговоров России и Украины
Тяжело, но мы продолжаем. Чем завершился третий раунд переговоров России и Украины
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Лавров, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее встретитлись в рамках дипломатического форума в Анталье.

По словам Чавушоглу, провести переговоры предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

С этой инициативой он выступил во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.