«Американские биолаборатории находились на Украине тайно», — сказал Лавров.
Несколько дней назад стало известно, что российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах предположительно работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.
В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских сил.
На признание США о биолабораториях отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.