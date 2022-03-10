После встречи с главой МИД Украины Дмитрем Кулебой на Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление об американских биолабораториях, работавших на территории Украины. Его слова прозвучали 10 марта на брифинге

«Американские биолаборатории находились на Украине тайно», — сказал Лавров.

Кадыров связал вспышки опасных заболеваний с деятельностью США © РИА Новости, Саид Царнаев / Перейти в фотобанк Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах предположительно работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских сил.

На признание США о биолабораториях отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.