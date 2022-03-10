На Украине погиб бывший депутат Верховной Рады Евгений Дейдей. О его смерти 10 марта рассказала в Instagram его супруга Дарина Дейдей

Причины и обстоятельства смерти Дейдея его жена не уточнила. По данным СМИ, он мог погибнуть во время боевых действий под Киевом, будучи в составе украинских вооруженных формирований. Политолог Марков объяснил, примет ли Россия капитуляцию Украины у Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Имя Дейдея впервые появилось на страницах украинских СМИ в 2011 году, когда он вместе с сообщником совершил за два дня три разбойных нападения на граждан в Одесской области. Тогда суд приговорил будущего депутата к пяти годам тюрьмы с отсрочкой в три года. Во время событий Евромайдана 2013-2014 гг. Дейдей вошел в состав одной из сотен самообороны Майдана.

После начала вооруженного противостояния в Донбассе карьера Дейдея резко пошла в гору, он стал координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения «Киев-1» Главного управления МВД Украины в Киеве. После этого Дейдей избрался в Раду по спискам «Народного фронта» Александра Турчинова и Арсения Яценюка.

Будучи парламентарием, он был замешан в нескольких громких скандалах. Его обвиняли в даче взяток, давлении на компанию «Укргаздобыча» и незаконном обогащении. Кроме того, тогдашний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявлял, что Дейдей по поручению министра внутренних дел Арсена Авакова сорвал сделку по латвийским инвестициям в порт города Рени.

На Украине и в Донбассе продолжается российская спецоперация по демилитаризации и денацификации этих территорий.