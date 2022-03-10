Причины и обстоятельства смерти Дейдея его жена не уточнила. По данным СМИ, он мог погибнуть во время боевых действий под Киевом, будучи в составе украинских вооруженных формирований.
Имя Дейдея впервые появилось на страницах украинских СМИ в 2011 году, когда он вместе с сообщником совершил за два дня три разбойных нападения на граждан в Одесской области. Тогда суд приговорил будущего депутата к пяти годам тюрьмы с отсрочкой в три года. Во время событий Евромайдана 2013-2014 гг. Дейдей вошел в состав одной из сотен самообороны Майдана.
После начала вооруженного противостояния в Донбассе карьера Дейдея резко пошла в гору, он стал координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения «Киев-1» Главного управления МВД Украины в Киеве. После этого Дейдей избрался в Раду по спискам «Народного фронта» Александра Турчинова и Арсения Яценюка.
Будучи парламентарием, он был замешан в нескольких громких скандалах. Его обвиняли в даче взяток, давлении на компанию «Укргаздобыча» и незаконном обогащении. Кроме того, тогдашний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявлял, что Дейдей по поручению министра внутренних дел Арсена Авакова сорвал сделку по латвийским инвестициям в порт города Рени.
На Украине и в Донбассе продолжается российская спецоперация по демилитаризации и денацификации этих территорий.