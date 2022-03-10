Если кто-то будет атаковать российских военных с оружием в руках, то тоже станет целью. Об этом заявил 10 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о раздаче оружия гражданским лицам на Украине

МИД РФ: Раздача украинцам оружия - «это конец» © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям страны использовать оружие во время военного положения.

В законе, в частности, сказано, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих «вооружённую агрессию против Украины».

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.