По его словам, ожесточённое вооружённое сопротивление, которое оказывают формирования украинских националистов, вынуждает российских военных вести ответный огонь.
«Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями», — сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям страны использовать оружие во время военного положения.
В законе, в частности, сказано, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих «вооружённую агрессию против Украины».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.