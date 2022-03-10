«Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву», — сказал Песков в ответ на вопрос СМИ, делал ли Киев соответствующие предложения.
Он добавил, что процесс организации таких переговоров находится на этапе обсуждения главами министерств иностранных дел России и Украины. На вопрос, могут ли министры договориться о проведении прямых контактов, представитель Кремля предложил дождаться итогов переговоров.
Он также сказал, что не видел сообщений о том, что новый раунд начатых в Белоруссии российско-украинских переговоров якобы может пройти 10 или 11 марта.
Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы проходят в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала спецоперации на Украине.