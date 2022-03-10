С эвакуацией последней группы из Сум Китай завершил операцию по вывозу 6 тыс. своих граждан в более безопасные районы Украины и за пределы страны. Об этом сообщила 9 марта китайская газета Global Times

Издание сообщает, что последняя группа из 115 китайских студентов, покинувшая Сумы на автобусе, прибыла во Львов на поезде.

«Вы прятались в подвалах, плохо ели, мало спали и страдали от страха. Сегодня я пришел, чтобы забрать вас и отвезти домой от имени моей страны и китайского народа. Я хочу сказать тебе, что опасность миновала, и теперь вы в безопасности. Скоро ты вернётесь в объятия своей Родины», — сказал, обращаясь к эвакуированным, китайский посол на Украине Фань Сяньжун

Газета замечает, что вместе с последней группой китайских студентов были также вывезены ещё 50 человек — граждане Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и других стран.

Гуманитарный коридор Сумы — Полтава был открыт 8 марта после достижения соответствующего соглашения между делегациями РФ и Украины на переговорах в Белоруссии.