Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 марта заверил, что украинские пограничники практически ушли с границы двух стран, ее охраняют только белорусские пограничники, передает агентство Белта

Эксперт объяснил, почему позиция Лукашенко по Украине такая, какая есть © president.gov.by

По его словам, задача белорусской разведки сейчас — «видеть, что происходит на сопредельной территории, особенно в части наемников», поскольку «нельзя допустить нарушения государственной границы этими людьми прежде всего, вы понимаете, что это за люди».

«Надо двигаться с ними параллельно. Там они ходят небольшими группами, это усложняет ситуацию. Но тем не менее вы их должны видеть, как они передвигаются. Не нарушая государственной границы с Украиной, контролировать их передвижение. Докладывайте о малейшем передвижении и о их замыслах», — отметил белорусский лидер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.