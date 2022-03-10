«Как мы понимаем, сейчас с границы на территории Украины пограничники практически ушли, ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников», — сказал Лукашенко.
По его словам, задача белорусской разведки сейчас — «видеть, что происходит на сопредельной территории, особенно в части наемников», поскольку «нельзя допустить нарушения государственной границы этими людьми прежде всего, вы понимаете, что это за люди».
«Надо двигаться с ними параллельно. Там они ходят небольшими группами, это усложняет ситуацию. Но тем не менее вы их должны видеть, как они передвигаются. Не нарушая государственной границы с Украиной, контролировать их передвижение. Докладывайте о малейшем передвижении и о их замыслах», — отметил белорусский лидер.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.