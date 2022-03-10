Как заявил белорусский лидер, власти республики всегда тревожило возможное присутствие наёмников на Украине.
«Наша разведка, притом несколько источников, обнаружили таких наёмников, которые не переходят границу с Беларусью, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля», — рассказал Лукашенко.
По его информации, наёмники передвигаются небольшими группами.
Он распорядился контролировать передвижение таких групп, не нарушая границы с Украиной.
Лукашенко также обратил внимание, что Белоруссия не может допустить удара в спину российской армии со стороны подобных групп.
Чернобыльская АЭС и её окрестности были взяты под контроль российскими военными 24 февраля в рамках военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Это было сделано в результате переговоров с украинскими военными, охранявшими АЭС.