Белорусская разведка обнаружила на Украине наёмников, перемещающихся вдоль белорусской границы по направлению к Чернобылю. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 марта на совещании с руководством Министерства обороны страны, его слова приводит агентство БЕЛТА

Как заявил белорусский лидер, власти республики всегда тревожило возможное присутствие наёмников на Украине.

«Наша разведка, притом несколько источников, обнаружили таких наёмников, которые не переходят границу с Беларусью, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля», — рассказал Лукашенко.

Лукашенко дал совет «наполеончику»-Зеленскому © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Он распорядился контролировать передвижение таких групп, не нарушая границы с Украиной.

Лукашенко также обратил внимание, что Белоруссия не может допустить удара в спину российской армии со стороны подобных групп.

Чернобыльская АЭС и её окрестности были взяты под контроль российскими военными 24 февраля в рамках военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Это было сделано в результате переговоров с украинскими военными, охранявшими АЭС.