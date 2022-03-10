Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 марта проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции, передает корреспондент РИА Новости

Лавров: Украинская сторона тянет время вместо переговоров с РФ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Мевлют Чавушоглу.

Контакт глав МИД России и Украины состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.

Пока России и Украине удалось договориться об организации гуманитарных коридоров для гражданского населения из ряда городов, доставки продуктов и лекарств с объявлением режима тишины, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.