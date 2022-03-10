Целью финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Об этом говорится в распространенном 10 марта заявлении Минобороны РФ

В сообщении ведомства говорится о том, что от украинских сотрудников финансируемых США биолабораторий были получены документы, согласно которым на территории Украины проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Имеющиеся в распоряжении Минобороны РФ доказательства ведомство планирует опубликовать в ближайшее время.

Представлены доказательства разработки на Украине биологического оружия © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на Украине проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами», — говорится в сообщении.

Минобороны России заявило, что целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.