Недружественные РФ государства ЕС и НАТО разрушают Совет Европы и общее гуманитарно-правовое пространство региона. Об этом говорится в распространённом 10 марта заявлении МИД России

В заявлении указывается, что такие государства злоупотребляют своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы.

Ход событий становится необратимым, и Россия не намерена мириться с подрывными действиями «коллективного Запада», заявляет МИД. Членство России в Совете Европы временно приостановлено © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — говорится в заявлении.

Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству между её членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Он был основан в 1949 году и в его состав в настоящее время входят 47 государств.