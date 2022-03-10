«Поклад сознательно был поставлен [президентом Владимиром] Зеленским для совершения террора и убийств в Украине, чтоб уничтожить у людей волю к борьбе и свободе. <…> Поклад планировал убийство Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ, после провала, организовал похищения, начальника безопасности, Мартынова Андрея, судьба которого на сегодняшний день не известна», — написал Кива.
Он также напомнил, что Поклад был сотрудником полтавского УБОПа, после перешел работать в СБУ и попал в Киев. Там он дослужился до начальника пятого управления департамента контрразведки, который ныне возглавил.
«О прошлом этого офицера известно немного. СМИ в своих публикациях от 2008 года сообщают, что в 1996 году он был осужден за вымогательство и был причастен к ОПГ, которая крышевала рынки и нефтебазы в Кременчуге. Будучи в СБУ был причастен к гибели "главы республики" Александра Захарченко», — подчеркнул политик.
На днях Кива обратился к украинскому лидеру по видеосвязи. Он заявил, что Зеленский потерял связь с реальностью. По мнению Кивы, украинский президент давно «живет в иллюзии кокаинового опьянения». Депутат призвал его остановить вооруженный конфликт, пока это возможно.