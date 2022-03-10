Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива 10 марта в своем Telegram-канале обвинил начальника контрразведки Украины Александра Поклада в убийстве главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко и планировании убийства одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука

«Уничтожают невиновных»: Кива рассказал о мести украинской власти © Кива/Telegram

Он также напомнил, что Поклад был сотрудником полтавского УБОПа, после перешел работать в СБУ и попал в Киев. Там он дослужился до начальника пятого управления департамента контрразведки, который ныне возглавил.

«О прошлом этого офицера известно немного. СМИ в своих публикациях от 2008 года сообщают, что в 1996 году он был осужден за вымогательство и был причастен к ОПГ, которая крышевала рынки и нефтебазы в Кременчуге. Будучи в СБУ был причастен к гибели "главы республики" Александра Захарченко», — подчеркнул политик.

На днях Кива обратился к украинскому лидеру по видеосвязи. Он заявил, что Зеленский потерял связь с реальностью. По мнению Кивы, украинский президент давно «живет в иллюзии кокаинового опьянения». Депутат призвал его остановить вооруженный конфликт, пока это возможно.