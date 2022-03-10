«Задержан сотрудниками СБУ, Понкратьев Олег Анатольевич, депутат [Полтавского] областного совета от партии ОПЗЖ, заслуженный тренер Украины, по подозрению в госизмене. Задержан властью только за то, что был когда-то моим тренером и наставником. На сегодняшний день судьба неизвестна», — написал он.
Кива также рассказал о задержании по подозрению в госизмене подполковника полиции в запасе, участника боевых действий, члена антифашисткого движения «Патриоты за жизнь» Ильи Сапожникова.
«Задержан властью только за то, что был членом организации которую я возглавляю и служил со мной в Донецком главке милиции. На сегодняшний день судьба неизвестна. Преступному режиму [Владимира] Зеленского не удалось арестовать и уничтожить меня, за это они уничтожают ни в чем не повинных людей, мстя мне за своё бессилие», — добавил Кива.
Он обвинил в организации травли и насилия главу департамента контрразведки Украины Александра Поклада.
«У него с 2014 руки по локоть в крови. Именно Поклад сегодня организовал группы из числа нацистов, которые убивают неугодных и грабят население!», —заверил он.
На днях Кива обратился к украинскому лидеру по видеосвязи. Он заявил, что Зеленский потерял связь с реальностью. По мнению Кивы, украинский президент давно «живет в иллюзии кокаинового опьянения». Депутат призвал его остановить вооруженный конфликт, пока это возможно.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.