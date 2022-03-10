Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива 10 марта в своем Telegram-канале заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала его соратников

Кива: от Зеленского отказался Запад, он живет в иллюзии наркомана © Кива/Telegram

Кива также рассказал о задержании по подозрению в госизмене подполковника полиции в запасе, участника боевых действий, члена антифашисткого движения «Патриоты за жизнь» Ильи Сапожникова.

«Задержан властью только за то, что был членом организации которую я возглавляю и служил со мной в Донецком главке милиции. На сегодняшний день судьба неизвестна. Преступному режиму [Владимира] Зеленского не удалось арестовать и уничтожить меня, за это они уничтожают ни в чем не повинных людей, мстя мне за своё бессилие», — добавил Кива.

Он обвинил в организации травли и насилия главу департамента контрразведки Украины Александра Поклада.

«У него с 2014 руки по локоть в крови. Именно Поклад сегодня организовал группы из числа нацистов, которые убивают неугодных и грабят население!», —заверил он.

На днях Кива обратился к украинскому лидеру по видеосвязи. Он заявил, что Зеленский потерял связь с реальностью. По мнению Кивы, украинский президент давно «живет в иллюзии кокаинового опьянения». Депутат призвал его остановить вооруженный конфликт, пока это возможно.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.