«В Белоруссии прошло три раунда переговоров. Но от моего внимания не могло ускользнуть в переговорной группе Киева наличие крымского татарина и моего однофамильца депутата Верховной Рады Украины Рустема Умерова. У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом», — заявил Эйваз Умеров.
Он уверен, что задача его однофамильца — информировать о деталях переговоров руководителей спецслужб США и максимально затягивать процесс договоренности между сторонами.
Глава автономии крымских татар утверждает, что Рустем Умеров является основным держателем активов организатора блокады Крыма, бывшего лидера «Меджлиса крымско-татарского народа»* Мустафы Джемилева и воспитанником системы образования «Нурджулар»*, которую активно спонсировал и продвигал Гюлен.
«Умеров проходил учебу в США по линии спецслужб. Таким образом, заклятый враг президента Турции Эрдогана Гюлен имел своего туза в колоде Джемилева, а американские спецслужбы — своего агента в парламенте Украины», — подчеркнул собеседник агентства.
*Деятельность организации запрещена в РФ