Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что среди переговорщиков от украинской стороны был шпион США. Об этом 10 марта сообщают РИА Новости

«В Белоруссии прошло три раунда переговоров. Но от моего внимания не могло ускользнуть в переговорной группе Киева наличие крымского татарина и моего однофамильца депутата Верховной Рады Украины Рустема Умерова. У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом», — заявил Эйваз Умеров.

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Глава автономии крымских татар утверждает, что Рустем Умеров является основным держателем активов организатора блокады Крыма, бывшего лидера «Меджлиса крымско-татарского народа»* Мустафы Джемилева и воспитанником системы образования «Нурджулар»*, которую активно спонсировал и продвигал Гюлен.

«Умеров проходил учебу в США по линии спецслужб. Таким образом, заклятый враг президента Турции Эрдогана Гюлен имел своего туза в колоде Джемилева, а американские спецслужбы — своего агента в парламенте Украины», — подчеркнул собеседник агентства.

*Деятельность организации запрещена в РФ