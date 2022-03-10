Крым восстановил железнодорожную ветку на границе с Херсонской областью, разобранную около восьми лет назад украинскими националистами. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, передает 10 марта РИА Новости

Предложение Киеву признать Крым и Донбасс реалистично - Шеремет © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Однако говорить о возобновлении полноценного железнодорожного пассажирского сообщения можно будет только после освобождения Украины от киевского режима и националистических группировок, подчеркнул он.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.