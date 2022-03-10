«Разобранная восемь лет назад украинскими националистами на границе Крыма и Херсонской области в районе Армянска железнодорожная ветка восстановлена», — сказал Шеремет.
Однако говорить о возобновлении полноценного железнодорожного пассажирского сообщения можно будет только после освобождения Украины от киевского режима и националистических группировок, подчеркнул он.
Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.