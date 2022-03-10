Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон намерен наказать китайские компании, которые нарушают санкции против России. Такое заявление она сделала на днях в своем интервью The New York Times

В ООН призвали отказаться от санкций, наносящих вред простым россиянам © REUTERS, Carlo Allegri

«В их же интересах не поставлять продукцию в Россию», — сказала министр.

Потенциальные санкции против КНР за помощь России, пояснила она, включают в себя поставки американского оборудования и программного обеспечения. Особенно сильный удар, уверены в США, придется на высокотехнологичный сектор китайской экономики.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с русскими. Москва пообещала ответить зеркально.