Представитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик призвал не вводить санкции, которые могут нанести ущерб простым россиянам. Его слова 10 марта процитировало агентство РИА Новости

«Мне жалко россиян». Какие рецепты борьбы с «активистами» дают под Мариуполем © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Я не уверен, что знаю достаточно о том, какое воздействие оказывают двусторонние санкции на экспорт вакцин», — ответил он.

В то же время представитель генсека оговорился: принципиальная позиция ООН заключается в том, что необходимо отказаться от санкций, которые могли бы нанести ущерб гражданским лицам в РФ.

«Это наша позиция», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с русскими. Москва пообещала ответить зеркально.