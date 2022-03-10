Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США, наплевав на все международные нормы, устроили из Украины подопытного кролика в деле разработки биологического оружия. Свою оценку ситуации глава региона дал 10 марта в своем Telegram-канале

«Я глубоко шокирован новостью о наличии на территории Украины десятков биолабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами и на которых разрабатывалось биологическое оружие. Тот факт, что там вели эксперименты именно с биооружием, подтвердила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая выразила опасения, что российские военные могут взять под контроль биологические образцы.

Более того, она возложила ответственность за любой инцидент с биологическим и химическим оружием на территории Украины на… Россию. Цинизм высшей степени. Официальный Вашингтон нагло и открыто подтверждает, что нарушал первую статью Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также нагло вешает заранее вину на разоблачителя этого гнусного поступка, что является плевком на все мировое сообщество», — написал Кадыров.

В России составили список иностранных компаний, подлежащих национализации © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«А ведь такие вспышки происходили! И мы только сейчас понимаем, что стало их причиной. 2008 год — вирусный гепатит. 2009 год — вспышка геморрагической пневмонии. 2011 год — вспышка холеры, которая повторилась в 2014-м и в 2015-м. 2012 г. — корь. 2016 год — вспышка странной болезни, похожей на грипп. Снова 2016-й — свиной грипп, причем это был "забытый" штамм 2009 года. 2017-й — гепатит А. 2017-2019гг. — вспышка кори. 2019 г. — вспышка дифтерии. И это только Украина», — написал глава Чечни.

Несколько дней назад стало известно, что российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах предположительно работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских сил.

На признание США о биолабораториях отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.