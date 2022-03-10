Убийство националистами нескольких тысяч пророссийских граждан на Украине является преступлением против человечности. Об этом заявил экс-президент Боливии Эво Моралес, передает 10 марта РИА Новости

Украинские националисты готовят провокацию с химическим оружием © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Но и это не основной вопрос. Есть еще расизм, национализм. С 2014 года на Украине погибли 14 тысяч человек. Убили пророссийских (людей). Это преступление против человечности. Где СМИ, осуждающие эти факты?», — сказал Моралес.

Политик назвал западные СМИ лицемерными.

«Для меня правые СМИ хуже атомной бомбы. Каждый день, каждую ночь они отравляют и разрушают народы, особенно молодое поколение. СМИ должны быть ориентированы на то, чтобы защищать жизнь, социальную справедливость, должны быть нацелены на образование, защищать права. Но они этого не делают», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.