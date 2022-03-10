Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что в правительство и Генпрокуратуру РФ направлен список из 59 компаний, которые подлежат национализации в связи с прекращением работы в России. Об этом 10 марта сообщили «Известия»

«Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие», — сказал Павлов.

По его словам, общий объем обязательств этих компаний превышает 6 триллионов рублей, что равно их выручке в России за последние 3 года.

Глава «Общественной потребительской инициативы» добавил, что список остается открытым, то есть в случае появления новых организаций, которые заявят об уходе с российского рынка без предоставления гарантий местным потребителям, они также столкнутся с административными, уголовными и судебными процедурами.

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«Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере», — заявил Павлов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с русскими. Москва пообещала ответить зеркально.