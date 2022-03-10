Голливудский контент может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров в связи с введением ограничений со стороны США. Об этом рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, передает 10 марта РИА Новости

Первый фильм в истории, легендарная «Земля» и похвала Чарли Чаплина. Удивительные факты об украинском кино © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

По его словам, подписку могут либо отменить, разорвав контракт, либо по итогам года просто ее не возобновлять, если спецоперация на Украине не прекратится.

В воскресенье издание Variety со ссылкой на представителя компании сообщило, что стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу на территории России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.