«Основной вопрос — не отменят ли владельцы возможность показа голливудского контента в онлайн-кинотеатрах, потому что на сегодня он составляет чуть ли не 99% всей библиотеки. Это будет самой большой проблемой, компании подписались как минимум на год», — сказал Кусков.
По его словам, подписку могут либо отменить, разорвав контракт, либо по итогам года просто ее не возобновлять, если спецоперация на Украине не прекратится.
В воскресенье издание Variety со ссылкой на представителя компании сообщило, что стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу на территории России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.