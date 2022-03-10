Посол России в США Анатолий Антонов назвал нервозными высказываниями обвинения представителей администрации США в адрес РФ о якобы нарушении Москвой хим- и биоконвенций. Об этом говорится 10 марта в Telegram посольства

В США прокомментировали данные по биологическим лабораториям на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США», — заявил Антонов.

Посол РФ в США также призвал Соединенные Штаты немедленно свернуть незаконные работы в области военной биологии на постсоветском пространстве и напомнил, что Вашингтону пора ускорить сроки уничтожения национальных запасов химического оружия.

Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.