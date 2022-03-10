Принятие Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре маловероятно, сообщает агентство Рейтер 10 марта со ссылкой на европейских функционеров

«Официальные лица (в ЕС) заявили, что лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом», — сообщает агентство. ЕС намерен увеличить расходы на оборону © CC0, Pixabay

В то же время лидеры Евросоюза не собираются предлагать Украине статус кандидата на вступление в организацию.

«Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации», — заявил один из еврочиновников агентству Рейтер.

Ранее сообщалось, что ЕС собирается резко повысить расходы на оборону и избавиться от внешней зависимости в энергетической сфере.