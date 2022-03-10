«Официальные лица (в ЕС) заявили, что лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом», — сообщает агентство.
В то же время лидеры Евросоюза не собираются предлагать Украине статус кандидата на вступление в организацию.
«Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации», — заявил один из еврочиновников агентству Рейтер.
Ранее сообщалось, что ЕС собирается резко повысить расходы на оборону и избавиться от внешней зависимости в энергетической сфере.