Евросоюз намерен резко увеличить расходы на оборону, сообщает агентство Рейтер 10 марта со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале

«Европа десятилетиями полагалась на США как главную опору безопасности, теперь ЕС хочет резко увеличить расходы на оборону и сделать Европу более независимой в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продуктов питания», — сообщается в декларации. ЕС будет постепенно отказываться от покупки энергоресурсов у России © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Неформальный саммит лидеров стран Европейского союза состоится в Версале 10-11 марта.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.