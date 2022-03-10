Несколько солдат армии Великобритании самовольно покинули место службы и, возможно, отправились на Украину, заявил Sky News представитель вооружённых сил страны 10 марта

«Нам известно о небольшом количестве солдат, которые не подчинились приказам и отсутствовали без разрешения, и, возможно, отправились на Украину в личном качестве. Мы активно и решительно призываем их вернуться в Великобританию», — заявил британский военный. Великобритания пообещала ужесточить санкции против России © REUTERS, Peter Cziborra

Представитель британских ВС подчеркнул, что военным страны запрещено выезжать на Украину, и что в противном случае они столкнутся с дисциплинарными последствиями.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.