Отмечается, что разговор прошёл в преддверии встречи Кулебы с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили продолжающие дипломатические усилия для остановки войны Путина», — говорится в заявлении американского ведомства.
Блинкен затронул тему дополнительной военной помощи Украине, добавили в Госдепартаменте.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.