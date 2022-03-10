Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине, сообщил Госдепартамент США 10 марта

Отмечается, что разговор прошёл в преддверии встречи Кулебы с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В США прокомментировали данные по биологическим лабораториям на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили продолжающие дипломатические усилия для остановки войны Путина», — говорится в заявлении американского ведомства.

Блинкен затронул тему дополнительной военной помощи Украине, добавили в Госдепартаменте.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.