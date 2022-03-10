Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал ужесточить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости 10 марта

«Премьер-министр обязался еще больше ужесточить санкции, чтобы нанести России максимальные экономические издержки. Он рассказал о работе, которую проводит Великобритания по предоставлению военной техники, необходимой Украине для самообороны», — говорится в сообщении Даунинг-стрит. Fox News: Санкциями против России Байден наказывает американцев © REUTERS, Leah Millis

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что реакция России на санкции Запада будет оперативной и чувствительной. Работа над мерами противодействия санкциям идёт по всем направлениям. Биричевский подчеркнул, что санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Евросоюза.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.