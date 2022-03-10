В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не располагает химическими или биологическими лабораториями на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс 10 марта

Ранее министерство обороны РФ провело презентацию, в рамках которой было раскрыто, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Работе биолабораторий на Украине в рамках американской военно-биологической программы были найдены фактические подтверждения. Эксперт: биолаборатории США на Украине имели конкретную географическую цель © CCO, Pixabay

«Как мы постоянно говорили, Россия изобретает ложные предлоги в попытке оправдать свои ужасающие действия на Украине. США не имеют никаких химических или биологических лабораторий на Украине и не управляют ими. Полностью соблюдая свои обязательства в рамках Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии, США не разрабатывают такие вооружения где бы то ни было и не обладают ими», — заявил Нед Прайс.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. Она подчеркнула, что Украина и США работают над тем, чтобы не допустить попадания материалов оттуда в руки российских сил.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.