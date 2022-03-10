«В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России… Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие», — заявил Павлов.
Эксперт добавил, что правоохранители, Минпромторг и Роспотребнадзор подключены к работе над этим списком. Компании, которые заявляют об уходе с российского рынка без предоставления гарантий потребителям, в этот список вносятся. Павлов заявил, что в их отношении будут применяться уголовные и судебные процедуры.
«Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере», — приводит издание слова эксперта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложения по национализации предприятий, объявивших об уходе с российского рынка, заявив, что все варианты ответа на санкции отрабатываются в правительственном штабе.