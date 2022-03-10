«Да, шанс Третьей мировой войны существует и это потому, что нашу страну больше не уважают», — сказал Трамп.
Отвечая на вопрос собеседника о том, стоит ли на фоне ситуации на Украине американцам бояться ядерной войны, Трамп заявил: «да, вы должны бояться, потому что США руководят некомпетентные люди».
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.