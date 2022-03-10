Экс-президент США Дональд Трамп назвал вероятность Третьей мировой войны "серьёзной угрозой". Об этом Трамп заявил в подкасте Full Send Podcast 10 марта

«Да, шанс Третьей мировой войны существует и это потому, что нашу страну больше не уважают», — сказал Трамп. США разместят в Польше батареи Patriot на временной основе © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Отвечая на вопрос собеседника о том, стоит ли на фоне ситуации на Украине американцам бояться ядерной войны, Трамп заявил: «да, вы должны бояться, потому что США руководят некомпетентные люди».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.