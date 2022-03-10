«Украина сообщила МАГАТЭ, что ЧАЭС была отключена от электросети и потеряла подачу внешней энергии», — сообщается в заявлении.

МАГАТЭ потеряло связь с системой мониторинга безопасности на Чернобыльской АЭС
МАГАТЭ потеряло связь с системой мониторинга безопасности на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В свою очередь, атомный регулятор Украины и МАГАТЭ согласились, что отключение электроэнергии на Чернобыльской АЭС не приведёт к критическим последствиям для основных функций безопасности на площадке.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты  нанесли удары по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.