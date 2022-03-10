При цене на нефть в 300 долларов за баррель мировой экономике грозит полномасштабный кризис, заявил Коган. Уже сейчас наблюдаются признаки мирового коллапса в виде роста инфляции и взятого многими экономиками мира курса на стагфляцию, следом за которой возможна рецессия, подчеркнул эксперт.
«От таких цен пострадают абсолютно все секторы экономики, в том числе и нефтяная промышленность», — сказал Коган.
По словам эксперта, такая цена на нефть является непосильной для 99 процентов стран. Таким образом, отказ от российской нефти может стать триггером для запуска цепочки "стагфляция-рецессия-депрессия", полагает Коган.