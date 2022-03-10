При стоимости нефти более 300 долларов за баррель, вызванной антироссийскими санкциями, мировая экономика может коллапсировать, заявил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган в интервью агентству "Прайм" 10 марта

При цене на нефть в 300 долларов за баррель мировой экономике грозит полномасштабный кризис, заявил Коган. Уже сейчас наблюдаются признаки мирового коллапса в виде роста инфляции и взятого многими экономиками мира курса на стагфляцию, следом за которой возможна рецессия, подчеркнул эксперт. Visa и Mastercard приостанавливают работу в России © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«От таких цен пострадают абсолютно все секторы экономики, в том числе и нефтяная промышленность», — сказал Коган.

По словам эксперта, такая цена на нефть является непосильной для 99 процентов стран. Таким образом, отказ от российской нефти может стать триггером для запуска цепочки "стагфляция-рецессия-депрессия", полагает Коган.