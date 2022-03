Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала Молдавии всестороннюю поддержку на фоне ситуации на Украине. С таким заявлением Бербок выступила 9 марта

«Будучи соседней с Украиной страной, Молдавия наиболее остро ощущает на себе последствия российской агрессивной войны. В моей поездке я составлю прямую картину ситуации на местах и ​​то, как мы можем еще более всесторонне поддержать правительство в этой исключительной ситуации. Мы не позволим ударным волнам, вызванным Россией, распространиться на другие страны Европы. Молдавия может рассчитывать на немецкую и европейскую солидарность», — заявила Бербок. Германия подготовила новые партии оружия для Украины © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ранее представитель МИД Германии Андреа Зассе сообщила, что Бербок собирается посетить Боснию и Герцеговину, Косово, Сербию, а также Молдавию.

«Я еду сегодня на Западные Балканы в первую очередь для того, чтобы послушать, чего люди там сейчас ожидают от нас, а также для того, чтобы дать понять, что мы не оставим этот регион в сердце Европы влиянию Москвы», — добавила Бербок.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.