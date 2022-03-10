Международные платёжные системы Visa и Mastercard приостанавливают работу в России с 10 марта согласно решению, принятому ранее

Решение о приостановке деятельности в России Visa и Mastercard приняли в связи с российской спецоперацией на Украине. Банк России: карты Visa и Mastercard продолжат работать в России до истечения срока действия © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Ранее в Банке России и Национальной системе платёжных карт пояснили, что карты систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме. Они перестанут работать лишь за границей и в иностранных онлайн-магазинах.

Все карты Visa и Mastercard будут полноценно работать в России до окончания срока их действия. Все привычные операции можно будет совершать без ограничений: платить за товары и услуги, пополнять карты и снимать наличные, делать переводы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.