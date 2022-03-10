США не поддерживают идею передачи польских боевых самолётов МиГ-29 Украине, так как это повысит вероятность втягивания НАТО в конфликт на Украине, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби 9 марта

«Мы не поддерживаем в данный момент передачу дополнительных истребителей украинским военно-воздушным силам и потому не имеем желания видеть их в нашем распоряжении», — заявил Кирби журналистам. Отправка боевых самолётов на Украину с баз США не в интересах Вашингтона - Псаки © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее в Польше предложили передать собственные истребители МиГ-29 в распоряжение США, с тем, чтобы они были переправлены на Украину.

По словам Кирби, подобный шаг спровоцировал бы "существенный ответ" российской стороны и потому не входит в интересы США.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.