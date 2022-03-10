Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения. Текст закона опубликован на официальном сайте Верховной Рады 9 марта

«В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре… применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное боевые припасы к ней… Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на основании и в порядке», — говорится в тексте закона. Просто о сложном. Почему Украина деградировала © коллаж Украина.Ру

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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