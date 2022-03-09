На территории Белоруссии прошли уже три раунда российско-украинских переговоров, касающихся спецоперации России на территории Украины. Сторонам удалось договориться по ряду гуманитарных вопросов.
«Российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта», — сказал Слуцкий в эфире YouTube канала "Соловьев Live".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.