Российская сторона на переговорах с Украиной не уступит ни одного пункта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий 9 марта

На территории Белоруссии прошли уже три раунда российско-украинских переговоров, касающихся спецоперации России на территории Украины. Сторонам удалось договориться по ряду гуманитарных вопросов. Российская делегация вылетела на переговоры с Украиной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта», — сказал Слуцкий в эфире YouTube канала "Соловьев Live".

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.