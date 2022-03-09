Вылет военных самолётов с американских баз на Украину не в интересах США и НАТО, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки 9 марта

«Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО», — заявила Псаки. США не поняли предложения Польши по передаче боевых самолётов Украине © REUTERS, Kacper Pempel

В то же время, для переправки самолётов из Польши на Украину землёй их бы пришлось разбирать и собирать снова, для чего нужны специалисты, отметила Псаки.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не поняли плана Польши по отправке самолётов МиГ-29 Украине путём передачи их в собственность США. Блинкен добавил, что этот план "поднимает серьёзные обеспокоенности для всего НАТО".

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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