В столице Черногории Подгорице прошла акция в поддержку России и спецоперации российских ВС на Украине. Об этом сообщает портал IN4S 9 марта

«Да здравствуют Россия, Черногория и президент Владимир Путин. Мы здесь собрались поддержать наших родных, говорящих с нами на одном языке и исповедующих ту же веру русских братьев в борьбе против империалистической политики, которая разрушает славян. Мы здесь не против Украины, но против Зеленского, который толкает народ на смерть», — заявил один из участников манифестации. В Армении прошла акция в поддержку российской армии

Граждане с транспарантом "Молись Богу и держись с Россией", флагами Черногории, Сербии и России собрались перед зданием парламента Черногории в центре Подгорицы. Ранее акции в поддержку России прошли в ряде черногорских городов.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.