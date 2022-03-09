Министерство экономического развития РФ предлагает ввести внешнее управление в иностранных компаниях, ушедших из России и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%.

Организации под иностранным контролем будут простимулированы не бросать деятельность на территории России. Сами будете локти кусать: Володин рассказал, кто оплатит антироссийские санкции © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Согласно документу, внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законодательства Российской Федерации управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено», — заявили в пресс-службе министерства.

Правительство страны намерено сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России, отметили в Минэкономразвития.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.