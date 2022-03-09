Украинские силовики и националисты используют жителей Мариуполя и Волновахи как "живой щит", заявил 9 марта в интервью РИА Новости представитель Донецкой народной республики

«Боевики продолжают блокировать выход жителей из городов Мариуполь и Волноваха. Гуманитарные коридоры из этих двух городов не реализованы. Это лишний раз доказывает, что боевики используют мирных людей в качестве заложников и живого щита», — сказал представитель ДНР. Басурин: Мариуполь превращен украинской армией в концлагерь © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Российские войска объявили "режим тишины" с 10:00 9 марта, было объявлено о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь блокирован силами ДНР и России, ведется освобождение его кварталов, силы ДНР действуют "аккуратно и точечно".

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.