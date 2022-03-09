Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать расследование по факту нападения на российское посольство в Дублине (Ирландия), сообщается 9 марта на сайте СК РФ

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям злоумышленника по статье 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)», — подчеркивается в заявлении. Владимир Евсеев: Если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, она бы воевала с НАТО в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее в СМИ были опубликованы сведения о том, что в Дублине грузовик протаранил ворота посольства России в Ирландии. В посольстве уточнили, что инцидент произошёл в присутствии сотрудников ирландской полиции, которые при совершении преступления бездействовали Посольство рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.