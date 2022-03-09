США не поняли, почему Польша хочет отправить самолёты МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение Америки, заявил госсекретарь Энтони Блинкен 9 марта

«Предложение Польши показывает сложности, которые представляет этот вопрос», — заявил Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. С разрешения НАТО. Как Польша участвует в конфликте на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Соединённым Штатам неясно, какое обоснование может быть в том, чтобы осуществить передачу самолётов тем образом, который предложен Варшавой, добавил госсекретарь.

Ранее в Пентагоне сообщили, что путь передачи самолётов Украине через США "поднимает серьёзные обеспокоенности для всего альянса".

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.