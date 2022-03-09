Вооружённые силы России уничтожили 2814 объектов военной инфраструктуры Украины с начала операции, заявил 9 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

По словам Конашенкова, нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины продолжается. Конашенков: Украинская боевая авиация практически перестала летать © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Уничтожено 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов», — заявил представитель Минобороны.

С начала проведения операции уничтожено 2 814 объектов украинской военной инфраструктуры, уточнил Конашенков.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.