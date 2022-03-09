«Ситуация в общем такая: связанная с гуманитарным коридором — в очередной раз провалена», — заявил Басурин в интервью телеканалу "Россия 1".
Чем больше украинские войска намерены оставаться в Мариуполе, тем больше будет потерь среди гражданского населения, подчеркнул Басурин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь блокирован и ведётся его точечное освобождение от украинских вооружённых формирований.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.