Гуманитарный коридор из Мариуполя не удалось организовать из-за действий украинских националистов, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 9 марта

«Ситуация в общем такая: связанная с гуманитарным коридором — в очередной раз провалена», — заявил Басурин в интервью телеканалу "Россия 1". Басурин: Мариуполь превращен украинской армией в концлагерь © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Чем больше украинские войска намерены оставаться в Мариуполе, тем больше будет потерь среди гражданского населения, подчеркнул Басурин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь блокирован и ведётся его точечное освобождение от украинских вооружённых формирований.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.