Раскрыта информация о готовящейся украинскими националистами провокации с применением химического оружия. Об этом 9 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

«Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке», — сказал Конашенков. Эксперт: биолаборатории США на Украине имели конкретную географическую цель © CCO, Pixabay

Все эти действия свидетельствуют о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия, добавил представитель Минобороны.

Ранее стало известно, что российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах предположительно работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских сил.

На признание США о биолабораториях отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.