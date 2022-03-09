Украинские националисты вывели из строя подстанции и линии электропередачи, которые питают Чернобыльскую АЭС. Об этом заявил 9 марта на брифинге заместитель министра обороны России Николай Панков

Он назвал такие действия националистов «крайне опасной провокацией».

«Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», — указал Панков.

Украина грозит миру новым Чернобылем © РИА Новости, Алексей Вовк / Перейти в фотобанк

Чернобыльская АЭС и её окрестности были взяты под контроль российскими военными 24 февраля в рамках военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Это было сделано в результате переговоров с украинскими военными, охранявшими атомную станцию.