Он также заявил, что на Украине почти не осталось подготовленных лётчиков первого и второго класса.
Из 250 исправных боевых самолётов и вертолётов, находившихся на вооружении Украины к моменту начала специальной военной операции, российскими ВКС на земле и в воздухе уничтожено 89 самолётов и 57 вертолётов, указал Конашенков.
По его словам, часть оставшихся украинских самолётов перелетела в Румынию и не принимает участия в боевых действиях.
В результате киевский режим почти перестал использовать боевую авиацию.
«На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины», — рассказал российский военный представитель.