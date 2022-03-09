Около 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведена из строя. Об этом заявил журналистам 9 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

Он также заявил, что на Украине почти не осталось подготовленных лётчиков первого и второго класса. Конашенков рассказал о последних потерях украинских ВВС © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Из 250 исправных боевых самолётов и вертолётов, находившихся на вооружении Украины к моменту начала специальной военной операции, российскими ВКС на земле и в воздухе уничтожено 89 самолётов и 57 вертолётов, указал Конашенков.

По его словам, часть оставшихся украинских самолётов перелетела в Румынию и не принимает участия в боевых действиях.

В результате киевский режим почти перестал использовать боевую авиацию.

«На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины», — рассказал российский военный представитель.